Théâtre je préfère qu’on reste amis

Salle des fêtes Saint-Rambert-d’Albon Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14

Comédie de Laurent Ruquier, par la troupe Eclat de Voix.

.

Salle des fêtes Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 01 92 contact@ville-st-rambert.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Comedy by Laurent Ruquier, by the Eclat de Voix troupe.

L’événement Théâtre je préfère qu’on reste amis Saint-Rambert-d’Albon a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche