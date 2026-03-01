Théâtre je préfère qu’on reste amis Saint-Rambert-d’Albon
Théâtre je préfère qu’on reste amis Saint-Rambert-d’Albon vendredi 13 mars 2026.
Théâtre je préfère qu’on reste amis
Salle des fêtes Saint-Rambert-d’Albon Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-13 2026-03-14
Comédie de Laurent Ruquier, par la troupe Eclat de Voix.
.
Salle des fêtes Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 01 92 contact@ville-st-rambert.fr
English :
Comedy by Laurent Ruquier, by the Eclat de Voix troupe.
L’événement Théâtre je préfère qu’on reste amis Saint-Rambert-d’Albon a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche