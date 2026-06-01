Théâtre Je serai président Ouillon
Théâtre Je serai président Ouillon samedi 13 juin 2026.
Ouillon
Théâtre Je serai président
Salle des fêtes Ouillon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Une comédie de Jean Yves Chatelain avec une mise en scène d’Elsa Meissel. Interprétée par l’atelier d’Elsa adultes. .
Salle des fêtes Ouillon 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine elsabouvard@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Je serai président
L’événement Théâtre Je serai président Ouillon a été mis à jour le 2026-06-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran