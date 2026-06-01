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Théâtre Je serai président Ouillon

Théâtre Je serai président Ouillon

Théâtre Je serai président Ouillon samedi 13 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 64160 Ouillon

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Ouillon

Théâtre Je serai président

Salle des fêtes Ouillon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Une comédie de Jean Yves Chatelain avec une mise en scène d’Elsa Meissel. Interprétée par l’atelier d’Elsa adultes.   .

Salle des fêtes Ouillon 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   elsabouvard@yahoo.fr

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English : Théâtre Je serai président

L’événement Théâtre Je serai président Ouillon a été mis à jour le 2026-06-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran