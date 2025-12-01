Théâtre Je suis trop vert Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort

Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2025-12-17 19:30:00

fin : 2025-12-17 20:30:00

2025-12-17

Pour le jeune héros de David Lescot et sa 6e D, la classe verte est l’événement de l’année. L’auteur livre un récit initiatique drôle et touchant sur le monde agricole, avec un humour mordant et un ton d’une grande justesse.

Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

English : Theatre: I’m too green

For David Lescot’s young hero and his Year 7 class, the school trip is the event of the year. The author delivers a funny and touching coming-of-age story about the world of farming, with biting humour and a tone of great accuracy.

German : Theater: Ich bin zu grün

Für den jungen Helden von David Lescot und seine Klasse 6e D ist die Klassenfahrt das Ereignis des Jahres. Der Autor liefert eine lustige und berührende Initiationsgeschichte über die Welt der Landwirtschaft, mit bissigem Humor und einem sehr treffenden Ton.

Italiano :

Per il giovane eroe di David Lescot e la sua classe 6eme D, la lezione è il momento più importante dell’anno. L’autore offre un’introduzione divertente e toccante al mondo dell’agricoltura, con un umorismo pungente e un tono di grande precisione.

Espanol :

Para el joven héroe de David Lescot y su clase de 6eme D, la clase es el momento culminante del año. El autor ofrece una divertida y conmovedora introducción al mundo de la agricultura, con un humor mordaz y un tono de gran precisión.

