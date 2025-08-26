Théâtre JE TE JURE, JEANNE, QUE J’AI ENVIE Amiens

Théâtre JE TE JURE, JEANNE, QUE J’AI ENVIE

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Début : 2026-03-24 19:30:00

fin : 2026-03-25

2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27

DE EMILIO CARBALLIDO

Pièce en trois actes, Je te jure, Jeanne, que j’ai envie nous immerge dans un microcosme familial et professionnel qui déraille, pendant les vacances d’hiver, au sein de l’appartement de fonction d’un proviseur de lycée Diogène, tyran domestique et puriste borné, adossé aux normes patriarcales. Autour de lui s’agitent la bibliothécaire qu’il harcelle, son possible successeur Librado, sa fille professeure amoureuse, un interne poète qui bégaie, une élève sage qui envoie valdinguer la bienséance, et la gouvernante Séraphine, fine observatrice.

MARS

mardi 24 à 19h30

mercredi 25 à 19h30*

jeudi 26 à 20h30

vendredi 27 à 20h30

* représentation disponible en audiodescription

TARIF B 18 .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

