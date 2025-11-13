Théâtre Je te jure, Jeanne, que j’ai envie Théâtre du Château Eu

Théâtre Je te jure, Jeanne, que j’ai envie Théâtre du Château Eu jeudi 13 novembre 2025.

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans Eu Seine-Maritime

Début : 2025-11-13 20:00:00

fin : 2025-11-13 21:50:00

2025-11-13

De 12€ à 22€ A partir de 15 ans.

C’est Emilio Carballido, le célèbre auteur mexicain, que la Compagnie Catherine Delattres a choisi cette fois pour nous convier à une farce en trois actes sur l’enseignement, le pouvoir masculin et le désir de liberté féminine.

L’action se passe pendant les vacances d’hiver dans le logement de fonction du proviseur d’un lycée de province. Est réuni un microcosme farfelu de sept personnages Diogène, le directeur autoritaire ; sa fille Jeanne, professeure ; Librado, professeur rigide et aspirant à sa succession ; Evangelina, la bibliothécaire ; Inès, une élève manipulatrice ; Etambeau, un jeune poète bègue et Sérafine, la gouvernante sagace.

La pièce, pleine d’énergie et de folie, offre une réflexion tendre et lucide sur les rapports de pouvoir, le conformisme et le désir. La mise en scène fait la part belle à l’humour et aux personnes fantasques, qui demeurent tous les êtres humains fragiles. Irrésistible ! .

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 20 97 contact@theatreduchateau.fr

