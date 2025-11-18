Théâtre « Je te jure, Jeanne, que j’ai envie » Saint-Valery-en-Caux

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-11-18 20:00:00

fin : 2025-11-18

2025-11-18

La pièce est écrite avant 1968 par l’auteur mexicain Emilio Carballido, qui brosse le portrait d’une société figée, patriarcale et étouffante.

Diogène, proviseur de lycée, et Librado, son successeur pressenti, incarnent un ordre moral rigide et dépassé. Face à eux, le jeune Etambeau, à la fois fragile et fougueux, oppose une résistance poétique à un enseignement stérile. Autour de ce trio gravitent quatre figures féminines aux désirs contrastés Sérafine, doyenne espiègle et lucide ; Jeanne, fille de Diogène, déterminée à s’émanciper ; Evangelina, bibliothécaire en quête de respectabilité ; et Inès, élève modèle qui suit librement ses pulsions.

Dans le huis clos d’un logement en travaux, les tensions explosent, les rôles vacillent, les masques tombent.

Carballido mêle satire, tendresse et farce pour révéler, sous l’extravagance des comportements, la fragilité et l’humanité de chacun.

A 20h00, durée 1H50

Tarifs B.

15 ans +

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

