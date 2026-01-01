Théâtre Je veux voir Mioussov Les Pad’Panics Théâtre Bernard Blier Pontarlier

Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-31 15:00:00
fin : 2026-02-01 17:00:00

2026-01-31 2026-02-01

Organisé par les Pad’Panics, troupe de Gilley.
Spectacle Je veux voir Mioussov ! de Valentin Kataiev.
Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 91 60 56  lespadpanics@gmail.com

