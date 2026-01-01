Théâtre Je veux voir Mioussov Les Pad’Panics Théâtre Bernard Blier Pontarlier
Théâtre Je veux voir Mioussov Les Pad’Panics Théâtre Bernard Blier Pontarlier samedi 31 janvier 2026.
Théâtre Je veux voir Mioussov Les Pad’Panics
Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 15:00:00
fin : 2026-02-01 17:00:00
Date(s) :
2026-01-31 2026-02-01
Organisé par les Pad’Panics, troupe de Gilley.
Spectacle Je veux voir Mioussov ! de Valentin Kataiev.
Billetterie en ligne. .
Théâtre Bernard Blier 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 91 60 56 lespadpanics@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Je veux voir Mioussov Les Pad’Panics
L’événement Théâtre Je veux voir Mioussov Les Pad’Panics Pontarlier a été mis à jour le 2025-12-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS