THÉATRE « JEAN-PIERRE, LUI, MOI »

Rue Simone de Beauvoir Treillières Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : 2025-12-31

fin : 2026-02-01

2025-12-31

Une petite merveille de sensibilité à ne pas manquer !

En référence à ce frère extraordinaire qui a marqué sa vie, « Jean-Pierre, Lui, Moi » est une prise de parole inédite, loufoque et théâtrale sur le handicap. Dans cette traversée intime, le comédien navigue entre réalité et fiction, incarnant sa galerie de personnages au gré de situations farfelues, tendres ou parfois injustes. Passant de l’annonce du handicap aux parents, à une fête d’anniversaire au foyer où vit son frère, du regard des amis à des moments d’intimités fraternels, il aborde ce sujet sensible avec un mélange détonnant d’humour brut, de délicatesse et de profond pudeur

Samedi à 20h30

Dimanche à 15h00 .

A little marvel of sensitivity not to be missed!

Ein kleines Wunder an Sensibilität, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Una piccola meraviglia di sensibilità da non perdere!

Una pequeña maravilla de sensibilidad que no hay que perderse

