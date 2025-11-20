Théâtre Jenny Luxeuil, une étoile oubliée Espace Molière Luxeuil-les-Bains

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20 22:00:00

2025-11-20

Dans une chambre d’hôpital psychiatrique, au début des années 60, Lucienne Raphenne, femme vieillissante atteinte de troubles psychiques et physiques, convoque une vision celle de Jenny Luxeuil, la jeune actrice pétillante qu’elle fut à l’époque des années folles.

Cette rencontre surréaliste avec son double en devenir donne lieu à d’intenses échanges entre les deux facettes d’une même personnalité Jenny, pleine d’élan et d’ambition, et Lucienne, fervente et désillusionnée. La pièce explore l’évolution de la société et de la condition féminine, la liberté et la foi.

Cette initiative vise à rendre hommage à cette femme méconnue et s’inscrit dans un projet de territoire, à l’échelle régionale et départementale, tout en mettant en valeur la richesse culturelle et historique locale.

Théâtre dramatique, onirique et surréaliste.

Par la Compagnie Les Scèn’Artistes.

Artistes Michèle Lautrey et Laurine Gardet. Mise en scène Corinne Bardot

À l’Espace Molière à 20h30.

Tarif normal 12€ / Tarif réduit 10€ / Tarif abonné 7€ / Tarif Jeunes 7€.

Réservation au 03 84 40 56 20. .

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

