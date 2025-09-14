Théâtre jeune public Boum Tschak Amiens

Théâtre jeune public Boum Tschak

8 Rue des Majots Amiens Somme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 10:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05

Boum Tschak | Chine Curchod et Roland Bucher, Compagnie Chamar Bell Clochette

> Concert d’objets à partir de 3 ans

Roland Bucher et Chine Curchod se sont fait un nom dans leur discipline respective la musique et la composition pour le théâtre pour l’un ; la marionnette et l’animation d’objets pour l’autre. Un espace de collaboration rapprochée et d’expérimentation foisonnante s’est développé au fil des années et leurs énergies transmettent des spectacles remplis d’humour, d’enthousiasme et d’inattendu. Après avoir monté et démonté leur Robot plus de 200 fois à travers la Suisse et la France (spectacle présenté à La MTA en avril 2025), Rouge et Bleu reviennent et ils sont prêts pour de nouvelles expérimentations sonores.

Dans Boum Tschak, Rouge et Bleu, personnages quasi muets qui s’expriment à partir d’onomatopées, chants et bruits, continuent d’explorer les possibilités de l’upcycling et du détournement d’objets du quotidien, formidables vecteurs sonores et visuels et objets marionnetico-musicaux.

Rouge et Bleu sont redescendus dans leur cave et ont dégotté des éléments de vieilles batteries, et des objets bizarroïdes. Ces trouvailles vont les lancer dans une recherche de composition musicale surprenante et drôle. Le sèche-cheveu remplace la bouche du musicien pour affirmer une note d’harmonica. Le moule à kouglof devient un objet de percussion. Et cette baguette de batteur n’est-elle pas aussi une marionnette à fils délicate ?

8 Rue des Majots Amiens 80000 Somme Hauts-de-France billetterie-maisondutheatre@amiens-metropole.com

English :

Boum Tschak | Chine Curchod and Roland Bucher, Compagnie Chamar Bell Clochette

> Object concert for ages 3 and up

Roland Bucher and Chine Curchod have made a name for themselves in their respective disciplines: music and composition for theater for one; puppetry and object animation for the other. A space for close collaboration and abundant experimentation has developed over the years, and their energies convey shows full of humor, enthusiasm and the unexpected. Having set up and dismantled their Robot over 200 times across Switzerland and France (show presented at La MTA in April 2025), Rouge et Bleu are back and ready for new sound experiments.

In Boum Tschak, Rouge et Bleu, quasi-mute characters who express themselves through onomatopoeia, songs and noises, continue to explore the possibilities of upcycling and hijacking everyday objects, formidable sound and visual vectors and puppet-musical objects.

Rouge et Bleu have gone down into their cellar and unearthed old battery elements and bizarre objects. These discoveries launch them on a quest for a surprising and funny musical composition. The hairdryer replaces the musician’s mouth to affirm a harmonica note. The kouglof mold becomes a percussion instrument. And isn’t the drummer’s stick also a delicate string puppet?

German :

Boum Tschak | Chine Curchod und Roland Bucher, Compagnie Chamar Bell Clochette

> Objektkonzert ab 3 Jahren

Roland Bucher und Chine Curchod haben sich in ihren jeweiligen Disziplinen einen Namen gemacht: Musik und Komposition für das Theater für den einen; Marionette und Animation von Objekten für den anderen. Im Laufe der Jahre hat sich ein Raum für enge Zusammenarbeit und ausufernde Experimente entwickelt, und ihre Energien vermitteln Aufführungen voller Humor, Enthusiasmus und Unerwartetem. Nachdem sie ihren Robot über 200 Mal in der Schweiz und in Frankreich auf- und abgebaut haben (die Show wurde im April 2025 in La MTA aufgeführt), kommen Rouge et Bleu zurück und sind bereit für neue Klangexperimente.

In Boum Tschak erforschen Rouge und Bleu, fast stumme Figuren, die sich durch Lautmalerei, Gesang und Geräusche ausdrücken, weiterhin die Möglichkeiten des Upcyclings und der Zweckentfremdung von Alltagsgegenständen, die wunderbare akustische und visuelle Vektoren und marionettenhaft-musikalische Objekte sind.

Rot und Blau sind in ihren Keller hinabgestiegen und haben dort alte Batterieteile und bizarre Objekte gefunden. Diese Funde werden sie auf die Suche nach einer überraschenden und lustigen musikalischen Komposition schicken. Der Haartrockner ersetzt den Mund des Musikers, um eine Mundharmonika-Note zu bestätigen. Die Gugelhupfform wird zu einem Perkussionsobjekt. Und ist der Drumstick nicht auch eine zarte Marionette mit Fäden?

Italiano :

Boum Tschak | Chine Curchod e Roland Bucher, Compagnie Chamar Bell Clochette

> Concerto di oggetti dai 3 anni in su

Roland Bucher e Chine Curchod si sono affermati nelle loro rispettive discipline: musica e composizione per il teatro il primo, marionette e animazione di oggetti il secondo. Nel corso degli anni, hanno sviluppato uno stretto rapporto di lavoro e un’abbondante sperimentazione, e le loro energie hanno dato vita a spettacoli pieni di umorismo, entusiasmo e imprevisti. Dopo aver montato e smontato il loro Robot più di 200 volte in Svizzera e in Francia (lo spettacolo è stato presentato a La MTA nell’aprile del 2025), Rouge et Bleu sono tornati e sono pronti per nuovi esperimenti sonori.

In Boum Tschak, Rouge et Bleu, personaggi quasi muti che si esprimono con onomatopee, canzoni e rumori, continuano a esplorare le possibilità di upcycling e di appropriazione indebita di oggetti quotidiani, formidabili vettori sonori e visivi e oggetti marionettistici-musicali.

Rouge et Bleu sono scesi nella loro cantina e hanno portato alla luce alcune vecchie batterie e alcuni oggetti bizzarri. Questi ritrovamenti li porteranno alla ricerca di una composizione musicale sorprendente e divertente. L’asciugacapelli sostituisce la bocca del musicista per affermare una nota di armonica. Lo stampo del kouglof diventa uno strumento a percussione. E il bastone del batterista non è forse anche una delicata marionetta a corda?

Espanol :

Boum Tschak | Chine Curchod y Roland Bucher, Compagnie Chamar Bell Clochette

> Concierto de objetos a partir de 3 años

Roland Bucher y Chine Curchod se han hecho un nombre en sus respectivas disciplinas: música y composición para el teatro para uno; marionetas y animación de objetos para la otra. A lo largo de los años, han desarrollado una estrecha relación de trabajo y una abundante experimentación, y sus energías han dado como resultado espectáculos llenos de humor, entusiasmo y lo inesperado. Después de haber montado y desmontado su Robot más de 200 veces por Suiza y Francia (el espectáculo se presentó en La MTA en abril de 2025), Rouge et Bleu están de vuelta y listos para nuevos experimentos sonoros.

En Boum Tschak, Rouge et Bleu, personajes casi mudos que se expresan mediante onomatopeyas, cantos y ruidos, siguen explorando las posibilidades del upcycling y la apropiación indebida de objetos cotidianos, formidables vectores sonoros y visuales y objetos músico-marioneteros.

Rouge et Bleu han bajado a su sótano y han desenterrado algunas pilas viejas y algunos objetos extraños. Estos hallazgos les lanzarán a la búsqueda de una composición musical sorprendente y divertida. El secador de pelo sustituye a la boca del músico para afirmar una nota de armónica. El molde de kouglof se convierte en un instrumento de percusión. ¿Y el bastón del batería no es también una delicada marioneta de hilo?

L’événement Théâtre jeune public Boum Tschak Amiens a été mis à jour le 2025-09-14 par OT D’AMIENS