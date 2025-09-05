Théâtre Jeune Public Chat / chat La NEF Saint-Dié-des-Vosges

Théâtre Jeune Public Chat / chat La NEF Saint-Dié-des-Vosges mercredi 14 janvier 2026.

La NEF 64 rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Jeudi Jeudi 2026-01-14 17:00:00

fin : 2026-01-15

2026-01-14

Stanka Pavlova / Denis Bonnetier Cie Zapoï. Avec Stanka Pavlova et Usmar.

Un spectacle à voir et à toucher Mais où se cache le chat ? Ah tiens, il est là ! Il dort, mais à quoi rêvent les chats ? Dans ce théâtre d’objets pour tout-petits, on suit à la trace un chat rêveur et farceur, qui se cache derrière les images, les sons et les mots. Ce spectacle de théâtre se construit comme une comptine sonore et colorée qui suit le parcours d’un petit chat à la découverte du monde. Superposant jeux de mots et jeux de couleurs, les petits expérimentent en douceur le théâtre de manière ludique, drôle et sensible. En partenariat avec le Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle (CTEAC) dans le cadre du dispositif résidence éveil pour la petite enfance . Dès 6 mois.Enfants

La NEF 64 rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

English :

Stanka Pavlova / Denis Bonnetier Cie Zapoï. With Stanka Pavlova and Usmar.

A show to see and touch « But where’s the cat hiding? Well, there he is! He’s asleep, but what do cats dream of? In this object theater for toddlers, we follow the trail of a dreamy, playful cat who hides behind images, sounds and words. This theatrical show is built like a colorful nursery rhyme, following the journey of a little cat as it discovers the world. Superimposing word play and color play, little ones gently experiment with theater in a playful, funny and sensitive way. In partnership with the Contrat Territorial d?Éducation Artistique et Culturelle (CTEAC) as part of the « résidence éveil pour la petite enfance » program. From 6 months.

German :

Stanka Pavlova / Denis Bonnetier Cie Zapoï. Mit Stanka Pavlova und Usmar.

Eine Show zum Sehen und Anfassen « Aber wo versteckt sich die Katze? Ah, da ist sie ja! Sie schläft, aber wovon träumen die Katzen? » In diesem Objekttheater für Kleinkinder folgt man der Spur einer verträumten und scherzhaften Katze, die sich hinter den Bildern, Klängen und Worten versteckt. Dieses Theaterstück ist wie ein klingender und farbenfroher Kinderreim aufgebaut, der dem Weg einer kleinen Katze auf der Entdeckung der Welt folgt. Durch die Überlagerung von Wortspielen und Farbspielen experimentieren die Kleinen sanft mit dem Theater auf spielerische, lustige und sensible Weise. In Partnerschaft mit dem Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle (CTEAC) im Rahmen der Maßnahme « résidence éveil pour la petite enfance ». Ab 6 Monaten.

Italiano :

Stanka Pavlova / Denis Bonnetier Cie Zapoï. Con Stanka Pavlova e Usmar.

Uno spettacolo da vedere e toccare « Ma dove si nasconde il gatto? Ebbene, eccolo! Sta dormendo, ma cosa sognano i gatti? In questo teatro d’oggetti per bambini seguiamo le tracce di un gatto sognatore e giocherellone che si nasconde dietro immagini, suoni e parole. Questo spettacolo teatrale è costruito come una filastrocca colorata, che segue il viaggio di un piccolo gatto alla scoperta del mondo. Sovrapponendo giochi di parole e di colori, i piccoli sperimentano delicatamente il teatro in modo giocoso, divertente e sensibile. In collaborazione con il Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle (CTEAC) nell’ambito del programma « résidence éveil pour la petite enfance ». A partire da 6 mesi.

Espanol :

Stanka Pavlova / Denis Bonnetier Cie Zapoï. Con Stanka Pavlova y Usmar.

Un espectáculo para ver y tocar « ¿Pero dónde se esconde el gato? Pues ahí está Está dormido, pero ¿con qué sueñan los gatos? En este teatro de objetos para niños pequeños, seguimos el rastro de un gato soñador y juguetón que se esconde detrás de imágenes, sonidos y palabras. Este espectáculo teatral está construido como una colorida canción infantil, siguiendo el viaje de un pequeño gato mientras descubre el mundo. Superponiendo juegos de palabras y de colores, los pequeños experimentan suavemente con el teatro de forma lúdica, divertida y sensible. En colaboración con el Contrato Territorial de Educación Artística y Cultural (CTEAC) en el marco de la residencia « éveil pour la petite enfance ». A partir de 6 meses.

