Théâtre jeune public Créatures Espace culturel Armorica Plouguerneau

Théâtre jeune public Créatures

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

C’est l’histoire de 3 enfants en colère contre l’autorité, les dictées, les horaires et les doigts levés, qui vont lancer un carnaval un jour où ce n’est pas censé arriver, un jour comme les autres où chaque heure est programmée. Ils déterrent leurs masques, entraînent les enfants au dehors et lancent un charivari sans précédent.

Ce spectacle aborde la colère, d’abord comme une émotion incontrôlable puis comme quelque chose qui mature, qui grandit et devient quand c’est possible moteur, levier pour agir dans le monde, force d’expression.

On n’est pas socialement autorisés à sortir des cadres et laisser déborder. Mais parfois ça déborde… alors qu’est-ce qu’on fait de ce qui dépasse ? de ce qui nous dépasse ?

CREATURES est une ode à l’expression, aux choix et à la puissance de l’enfant

sauvage (puis à l’enfant devenu adulte), à son monstre intérieur (la colère) trop souvent refoulé et à sa capacité à inventer son monde (transformer cette colère). .

