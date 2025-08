Théâtre jeune public Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-08-13 10:00:00

fin : 2025-08-13 11:00:00

2025-08-13

Venez assister à la pièce de théâtre « Trempette » par Guillaume Malasné adaptée pour les tout petits

Tarif 3€

Sur réservation, places limitées. .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com

English :

Come and see the play « Trempette » by Guillaume Malasné, adapted for the very young

German :

Besuchen Sie das Theaterstück « Trempette » von Guillaume Malasné, das für die ganz Kleinen angepasst wurde

Italiano :

Venite a vedere lo spettacolo « Trempette » di Guillaume Malasné, adattato per i più giovani

Espanol :

Venga a ver la obra « Trempette » de Guillaume Malasné, adaptada para los más pequeños

L’événement Théâtre jeune public Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-07-30 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis