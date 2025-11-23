Théâtre jeune public Kamishibaï Café Associatif Le Buv’Art Lasserre-Pradère

Théâtre jeune public Kamishibaï Café Associatif Le Buv’Art Lasserre-Pradère dimanche 23 novembre 2025.

Théâtre jeune public Kamishibaï Dimanche 23 novembre, 16h30 Café Associatif Le Buv’Art Haute-Garonne

Participation libre mais nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-23T16:30:00+01:00 – 2025-11-23T17:30:00+01:00

Fin : 2025-11-23T16:30:00+01:00 – 2025-11-23T17:30:00+01:00

Spectacle familial et pour enfant à partir de 4 ans – 45 minutes.

Le théâtre forain de Mr kamishibai parcourt le monde avec son vélo, et nous raconte des histoires en images. Magie du théâtre, de la lumière et de la poésie. Véritable invitation au voyage et à la rêverie.

De la roue magique et colorée sortent en loterie des histoires et des contes zen, qui réservent à chacun de belles surprises…

Café Associatif Le Buv’Art 43.63921, 1.167845 Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie

Spectacle de théâtre et d’images d’inspiration japonaise. Spectacle familial, pour enfant à partir de 4 ans