Théâtre jeune public -La Classe des Mammouths Chamonix-Mont-Blanc

Théâtre jeune public -La Classe des Mammouths

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Ce matin, les élèves n’en croient pas leurs yeux la cour de récré est transformée en champ de fouilles, le bois d’au-bout est condamné par une palissade. On y a trouvé une défense de mammouth ! Que va provoquer ce remue-ménage dans la vie de l’école ?

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English :

This morning, the pupils can?t believe their eyes: the playground has been transformed into an excavation site, and the woods at the end have been fenced off. A mammoth tusk has been found! What will this upheaval mean for school life?

German :

Heute Morgen trauen die Schüler ihren Augen nicht: Der Schulhof ist in ein Ausgrabungsfeld verwandelt worden, der Wald am Ende ist mit einer Palisade versperrt. Man hat dort einen Mammutstoßzahn gefunden! Was wird dieser Aufruhr im Schulleben bewirken?

Italiano :

Questa mattina gli alunni non credono ai loro occhi: il parco giochi è stato trasformato in un cantiere di scavi e il bosco in fondo è stato recintato. È stata trovata una zanna di mammut! Quali saranno le conseguenze di questo sconvolgimento sulla vita scolastica?

Espanol :

Esta mañana, los alumnos no dan crédito a lo que ven: el patio de recreo se ha transformado en una excavación y el bosque del fondo ha sido vallado. Han encontrado un colmillo de mamut ¿Qué consecuencias tendrá este trastorno en la vida escolar?

