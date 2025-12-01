THÉÂTRE JEUNE PUBLIC LA TRIBU QUI PUE QUI POUSSE CIE LA COLLECTIVE Carbonne

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC LA TRIBU QUI PUE QUI POUSSE CIE LA COLLECTIVE

SALLE DE SPECTACLES DU BOIS DE CASTRES Carbonne Haute-Garonne

2025-12-13 17:00:00

2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Théâtre pour enfants sauvages et pas très sages. Librement adapté de l’album “La Tribu qui pue” d’Elise Gravel et Magali Le Huche.

C’est l’histoire d’une bande d’enfants débrouillards, en liberté dans la forêt, qui ne se lave pas et vit toute nue la Tribu qui pue ! C’est aussi l’histoire d’Yvonne Carré, l’horrible directrice d’orphelinat qui veut les enfermer dans sa machine à laver. Et de Fanette Ducoup, la petite futée qui a déjoué le piège et sauvé la tribu. Et enfin, c’est l’histoire de Clémence et Clothilde, deux exploratrices à la recherche de tribus d’enfants sauvages et qui sont dépassées par leurs propres découvertes… .

SALLE DE SPECTACLES DU BOIS DE CASTRES Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie

Theater for wild and unruly children. Freely adapted from the album La Tribu qui pue? by Elise Gravel and Magali Le Huche.

