THÉÂTRE JEUNE PUBLIC LE CHASSEUR D'IMAGES Langres mercredi 22 octobre 2025.

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Gratuit

2025-10-22

2025-10-22

Par la compagnie Le Rocher des Doms

Spectacle imaginé par la Compagnie Le Rocher des Doms à l'occasion des 5 ans du Parc national. Deux hommes de générations bien différentes qui ne se connaissent pas se rencontrent au cours d'une randonnée dans le Parc national de forêts. S'ouvre un dialogue entre ces deux personnages, autour de la place de l'humain dans la nature… Ils partagent leurs découvertes personnelles et livrent l'évolution de leur pensée au fil de leur dialogue.

Tout public

Durée: 1h

Réservation obligatoire

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr

