THÉÂTRE JEUNE PUBLIC LE ROI DES OURS Mauguio
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC LE ROI DES OURS Mauguio samedi 15 novembre 2025.
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC LE ROI DES OURS
Mauguio Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Découvrez cette pièce de théâtre jeune public au Théâtre Bassaget à Mauguio !
Thor est un grizzly immense, robuste et solitaire, qui règne sur un grand territoire au coeur des montagnes du Grand Nord. Deux chasseurs le poursuivent en chasse, le blessent, puis se lancent dans une course-poursuite effrénée qui les mènera sur les plus hauts sommets rocheux.
Dans sa fuite, Thor fera la connaissance d’un petit ourson orphelin attachant, Muskwa. Débutera alors un compagnonnage improbable jusqu’au jour où Muskwa sera capturé par les chasseurs.
Samedi 15 novembre 20h
Théâtre Bassaget Mauguio
Tout public dès 6 ans 12€ 10€ 6€
SERVICE CULTURE, TRADITIONS ET PATRIMOINE
9 place Jules Ferry 34 130 Mauguio
Tél 04 67 29 65 35
E-mail culture@mauguio-carnon.com .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35
English :
Discover this play for young audiences at the Théâtre Bassaget in Mauguio!
German :
Entdecken Sie dieses Theaterstück für junge Zuschauer im Théâtre Bassaget in Mauguio!
Italiano :
Scoprite questo spettacolo per il pubblico giovane al Théâtre Bassaget di Mauguio!
Espanol :
¡Descubra esta obra para público joven en el Théâtre Bassaget de Mauguio!
L’événement THÉÂTRE JEUNE PUBLIC LE ROI DES OURS Mauguio a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MAUGUIO-CARNON