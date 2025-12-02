Théâtre Jeune public Les filles ne sont pas des poupées de chiffon Espace Benoîte Groult Quimperlé

Théâtre Jeune public Les filles ne sont pas des poupées de chiffon

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Début : 2026-01-11 17:00:00

fin : 2026-01-11 19:00:00

2026-01-11

Dans un ailleurs indéfini, Ella naît fille au sein d’une famille sans fils. Pour éviter que sa naissance ne soit synonyme de malédiction, Ella doit devenir aux yeux du monde Eli. Elle grandit en garçon libre jusqu’à son adolescence. Ce qu’elle ignore, c’est qu’elle devra redevenir fille pour être mariée de force, et se battra contre un destin tout tracé afin de trouver le chemin de l’émancipation.

Inspiré de faits réels, ce spectacle aborde sous forme de conte moderne ces injonctions qui nous étouffent, qu’il s’agisse du poids des traditions ou des assignations sociales, tout en livrant un éloge délicat à la nécessité de conquérir “ la liberté d’être soi ”.

Des images fortes se créent, dans la légèreté d’un décor fait de tissus qui délimitent les espaces ou se transforment en costumes. De secret en énigmes, ce spectacle intense et nécessaire se vit comme l’aventure d’une héroïne qui lutte, comme tant d’autres, contre un destin tout tracé. Télérama Françoise Sabatier TTT

Jeune public, dès 8 ans

Par la compagnie La Rousse

En coorganisation avec Le Strapontin

Lien compagnie compagnielarousse.fr

Réservation aussi possible à l’Office de Tourisme Quimperlé les Rias. .

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 37 44

