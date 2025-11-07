Théâtre jeune public Lisa lira Salle Braun Metz

Théâtre jeune public Lisa lira

Théâtre et ombres suivi d’échanges pour parler de la différence et du harcèlement.

Lisa lira , une fable dyslexique qui invite petits et grands à voyager dans la tête de notre héroïne et nous entraîne dans un moment de poésie et de réflexion sur la différence .Quand des outils se muent en lettres, quand des arbres se tissent de mots, l’écriture devient enfin vivante, ludique, tout simplement possible. Lisabelle traverse le délicat parcours de tout enfant étiqueté dys de médecins en diagnostics, de jugements en moqueries… Un jour est le jour de trop, elle fuit. Cette échappée sera l’occasion d’un voyage initiatique dans un monde fantasmagorique, dont cette petite fille pas comme les autres reviendra transformée.

Collectif L’Ouvre Boîtes (Metz)

Delphine Berthod & Anna Briand

Regard extérieur Martine Waniowski

Création lumière Vincent UrbaniEnfants

Salle Braun 18 Rue Mozart Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Theater and shadows, followed by discussions about difference and harassment.

Lisa lira , a dyslexic fable that invites young and old alike to travel inside our heroine’s head, and takes us on a poetic and thought-provoking journey into difference . When tools become letters, when trees weave words, writing finally becomes alive, playful, quite simply possible. Lisabelle follows the delicate path of every child labeled dys : from doctors to diagnoses, from judgments to mockery? One day is too many, and she flees. Her escape takes her on a journey of initiation into a fantasy world, from which this little girl like no other will return transformed.

Collectif L’Ouvre Boîtes (Metz)

Delphine Berthod & Anna Briand

Outside view: Martine Waniowski

Lighting design: Vincent Urbani

German :

Theater und Schatten gefolgt von Gesprächen, um über Unterschiede und Mobbing zu sprechen.

Lisa liest , eine Fabel über Legasthenie, lädt Groß und Klein dazu ein, in den Kopf unserer Heldin zu reisen und uns in einen Moment der Poesie und des Nachdenkens über das Anderssein zu versetzen. Wenn Werkzeuge zu Buchstaben werden, wenn Bäume zu Wörtern verwoben werden, wird das Schreiben endlich lebendig, spielerisch und ganz einfach möglich. Lisabelle durchläuft die heikle Reise eines jeden Kindes, das als Dys bezeichnet wird: von Ärzten zu Diagnosen, von Urteilen zu Spott? Eines Tages ist der Tag zu viel und sie flieht. Diese Flucht ist die Gelegenheit für eine Initiationsreise in eine Fantasiewelt, aus der dieses ungewöhnliche Mädchen verändert zurückkehren wird.

Kollektiv L’Ouvre Boîtes (Metz)

Delphine Berthod & Anna Briand

Äußerer Blick: Martine Waniowski

Lichtgestaltung: Vincent Urbani

Italiano :

Teatro e ombre seguite da una discussione su differenze e molestie.

Lisa lira , una favola dislessica che invita grandi e piccini a viaggiare nella testa della nostra protagonista e ci accompagna in un viaggio poetico e stimolante attraverso la differenza : quando gli strumenti si trasformano in lettere, quando gli alberi si intrecciano con le parole, la scrittura diventa finalmente viva, giocosa e semplicemente possibile. Lisabelle segue il delicato percorso di ogni bambino etichettato come dis : dai medici alle diagnosi, dai giudizi alle prese in giro? Un giorno è un giorno di troppo e lei scappa. La sua fuga la porta in un viaggio di iniziazione in un mondo fantastico, da cui questa bambina come nessun’altra tornerà trasformata.

Collettivo L’Ouvre Boîtes (Metz)

Delphine Berthod & Anna Briand

Vista esterna: Martine Waniowski

Progetto illuminotecnico: Vincent Urbani

Espanol :

Teatro y sombras seguidos de un debate sobre la diferencia y el acoso.

Lisa lira , una fábula disléxica que invita a grandes y pequeños a viajar al interior de la cabeza de nuestra heroína y nos lleva a un viaje poético y sugerente a través de la diferencia : cuando las herramientas se transforman en letras, cuando los árboles se tejen con palabras, la escritura se vuelve por fin viva, lúdica y sencillamente posible. Lisabelle sigue el delicado camino de todo niño etiquetado como dis : de los médicos a los diagnósticos, de los juicios a las burlas.. Un día es demasiado y se escapa. Su huida la lleva a un viaje iniciático a un mundo fantástico, del que esta niña sin igual volverá transformada.

Colectivo L’Ouvre Boîtes (Metz)

Delphine Berthod y Anna Briand

Vista exterior: Martine Waniowski

Diseño de iluminación: Vincent Urbani

