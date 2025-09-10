Théâtre jeune public Ôlô, un regard sur l’enfance Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l'Orcher Seine-Maritime

C’est l’histoire de deux amies qui se rappellent leurs jeux d’enfance. C’est l’histoire de deux jeunes femmes qui découvrent des couleurs. C’est l’histoire de la peinture qui tache, se tapit dans l’ombre et qui, libérée, coule, gicle et recouvre le plateau.

C’est l’histoire d’un gribouillis qui attendait qu’on le dessine pour sortir de la page blanche…

Deux personnages, tour à tour surpris, émus, déroutés ou espiègles se laissent emporter dans un tourbillon sensoriel autour de la découverte des couleurs. Dans un élan jubilatoire explosif, leurs traces envahissent progressivement le plateau jusqu’aux pieds des jeunes spectateurs.

À partir de 12 mois.

Réservation obligatoire au 02 35 13 16 54 ou sur billetterie.gonfreville-l-orcher.fr .

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 54

