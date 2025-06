THÉÂTRE JEUNE PUBLIC « RIEN NE SE PERD » SALLE DES FÊTES Grenade 18 juillet 2025 07:00

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC « RIEN NE SE PERD » SALLE DES FÊTES Rue Chaupy Grenade Haute-Garonne

Le Foyer Rural de Grenade vous invite à découvrir un solo clownesque et marionnettique sympathique avec le spectacle « rien ne se perd ».

Durée 45 mn. « Mamie récup' déteste le gaspillage ! Chez elle rien ne se perd, tout se transforme ! Aujourd'hui est un grand jour, elle revient de son périple. Elle a visité des déchetteries, des recycleries et même… vos poubelles. De ce grand voyage, elle rapporte des trésors et elle a une idée derrière la tête… Elle veut fabriquer des amis pour Hervé , un personnage solitaire qu'elle a adopté il y a déjà plusieurs années… Mais Hervé, une marionnette créée à partir d'objets recyclés, est d'un naturel grognon. Va t'il apprécier ces nouveaux ami.e.s (la râpe peureuse, la chaussette triste et l'assiette timide) tout droit sortis des poubelles ?

Rien n'est moins sûr … »

SALLE DES FÊTES Rue Chaupy

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com

English :

The Foyer Rural de Grenade invites you to discover a sympathetic clown and puppet solo with the show « rien ne se perd ».

German :

Das Foyer Rural de Grenade lädt Sie ein, mit dem Stück « rien ne se perd » (Nichts geht verloren) ein sympathisches Clown- und Puppenspiel-Solo zu entdecken.

Italiano :

Il Foyer Rural de Grenade vi invita a scoprire un simpatico assolo di clown e marionette con lo spettacolo « rien ne se perd ».

Espanol :

El Foyer Rural de Grenade le invita a descubrir un simpático solo de payasos y marionetas con el espectáculo « rien ne se perd ».

