Théâtre Jeux de Massacre Place des fontaines Doué-en-Anjou vendredi 23 janvier 2026.

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23 22:15:00

2026-01-23

Jeux de Massacre est avant tout une farce. Une farce macabre et folle qui décline en quinze tableaux la variété de comportements d’une population soudain frappée par une épidémie.

Une ville comme les autres, avec son marché, ses restaurants, son théâtre, sa prison, des riches et des pauvres… Une ville où l’on sortait et où l’on ne sort plus, où l’on se méfie de ce que l’on mange, où l’on commence à se regarder de travers, où l’on se protège de l’air que l’on respire.

Jeux de Massacre est une fiction hallucinée écrite il y a 55 ans qui permet de par son antériorité, son absence de parti-pris et sa fantaisie, d’évoquer sans complaisance tout ce qui a fait la complexité de nos vies durant la pandémie ou encore comment nous nous comportons face à la rumeur, à l’isolement, à la suspicion et à la peur de mourir.

La Cie Les 2 Apaches est accueillie en résidence de création du 18 au 26 septembre 2025.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 23 janvier 2026 de 20h30 à 22h15. .

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English:

Jeux de Massacre is first and foremost a farce. A macabre, madcap farce which, in fifteen tableaux, depicts the variety of behavior of a population suddenly struck by an epidemic.

German:

Jeux de Massacre ist in erster Linie eine Farce. Eine makabre und verrückte Farce, die in fünfzehn Bildern die verschiedenen Verhaltensweisen einer Bevölkerung darstellt, die plötzlich von einer Epidemie heimgesucht wird.

Italiano:

Jeux de Massacre è innanzitutto una farsa. Una farsa macabra e folle che, in quindici tableaux, illustra la varietà di comportamenti di una popolazione improvvisamente colpita da un’epidemia.

Espanol:

Jeux de Massacre es ante todo una farsa. Una farsa macabra y disparatada que, en quince cuadros, describe la variedad de comportamientos de una población repentinamente afectada por una epidemia.

