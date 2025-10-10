Théâtre « J’habite ici » par la Cie Le Temps d’un mouvement Les Rencontres Théâtrales Romanaises Théâtre Jean Vilar Romans-sur-Isère
Théâtre Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Moins de 21 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
Début : 2025-10-10 20:00:00
A l’occasion des rencontres théâtrales romanaises, la Compagnie « Le Temps d’un mouvement » et la Troupe des Talons Cachés présentent » J’habite ici », une pièce de Jean-Michel Ribes mise en scène par Claire Amouroux.
Conseillé à partir de 12 ans.
English :
For the Rencontres Théâtrales Romanaises, the Compagnie « Le Temps d’un Mouvement » and the Troupe des Talons Cachés present « J’habite ici », a play by Jean-Michel Ribes, directed by Claire Amouroux.
Recommended for ages 12 and up.
German :
Anlässlich des Theatertreffens in Romans präsentieren die Compagnie « Le Temps d’un mouvement » und die Troupe des Talons Cachés » J’habite ici », ein Stück von Jean-Michel Ribes, inszeniert von Claire Amouroux.
Empfohlen ab 12 Jahren.
Italiano :
Per i Rencontres Théâtrales Romanaises, la Compagnie « Le Temps d’un Mouvement » e la Troupe des Talons Cachés presentano « J’habite ici », una pièce di Jean-Michel Ribes per la regia di Claire Amouroux.
Consigliato a partire dai 12 anni.
Espanol :
Para los Rencontres Théâtrales Romanaises, la Compagnie « Le Temps d’un Mouvement » y la Troupe des Talons Cachés presentan « J’habite ici », una obra de Jean-Michel Ribes dirigida por Claire Amouroux.
Recomendado a partir de 12 años.
