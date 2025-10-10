Théâtre « J’habite ici » par la Cie Le Temps d’un mouvement Les Rencontres Théâtrales Romanaises Théâtre Jean Vilar Romans-sur-Isère

Théâtre Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Moins de 21 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

A l’occasion des rencontres théâtrales romanaises, la Compagnie « Le Temps d’un mouvement » et la Troupe des Talons Cachés présentent » J’habite ici », une pièce de Jean-Michel Ribes mise en scène par Claire Amouroux.



Conseillé à partir de 12 ans.

Théâtre Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr

English :

For the Rencontres Théâtrales Romanaises, the Compagnie « Le Temps d’un Mouvement » and the Troupe des Talons Cachés present « J’habite ici », a play by Jean-Michel Ribes, directed by Claire Amouroux.



Recommended for ages 12 and up.

German :

Anlässlich des Theatertreffens in Romans präsentieren die Compagnie « Le Temps d’un mouvement » und die Troupe des Talons Cachés » J’habite ici », ein Stück von Jean-Michel Ribes, inszeniert von Claire Amouroux.



Empfohlen ab 12 Jahren.

Italiano :

Per i Rencontres Théâtrales Romanaises, la Compagnie « Le Temps d’un Mouvement » e la Troupe des Talons Cachés presentano « J’habite ici », una pièce di Jean-Michel Ribes per la regia di Claire Amouroux.



Consigliato a partire dai 12 anni.

Espanol :

Para los Rencontres Théâtrales Romanaises, la Compagnie « Le Temps d’un Mouvement » y la Troupe des Talons Cachés presentan « J’habite ici », una obra de Jean-Michel Ribes dirigida por Claire Amouroux.



Recomendado a partir de 12 años.

