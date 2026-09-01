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AGENDA · Donzère

Théâtre : Jofroi Moulin de Beauvert Donzère

vendredi 18 septembre 2026 · Moulin de Beauvert · Donzère

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Moulin de Beauvert
Adresse
Allée des Genêts
Ville
26290 Donzère
Département
Drôme
Tarif

Donzère

Théâtre : Jofroi

Moulin de Beauvert Allée des Genêts Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Le coup d’envoi sera donné à 18h30 avec « Jofroi », pièce de théâtre de Marcel Pagnol adaptée par la compagnie Mille et une Scènes d’après une nouvelle de Jean Giono.
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Moulin de Beauvert Allée des Genêts Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30  mairie@donzere.net

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English :

The event will kick off at 6:30 p.m. with « Jofroi, » a play by Marcel Pagnol adapted by the Mille et une Scènes theater company based on a short story by Jean Giono.

L’événement Théâtre : Jofroi Donzère a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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