Théâtre : Jofroi Moulin de Beauvert Donzère
vendredi 18 septembre 2026 · Moulin de Beauvert · Donzère
Informations pratiques
Donzère
Théâtre : Jofroi
Moulin de Beauvert Allée des Genêts Donzère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Le coup d’envoi sera donné à 18h30 avec « Jofroi », pièce de théâtre de Marcel Pagnol adaptée par la compagnie Mille et une Scènes d’après une nouvelle de Jean Giono.
.
Moulin de Beauvert Allée des Genêts Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30 mairie@donzere.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The event will kick off at 6:30 p.m. with « Jofroi, » a play by Marcel Pagnol adapted by the Mille et une Scènes theater company based on a short story by Jean Giono.
L’événement Théâtre : Jofroi Donzère a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Donzère (Drôme)
- « Jofroi » – pièce de théâtre au Moulin de Beauvert, Moulin de Beauvert – Lot. Les Genêts, Donzère 18 septembre 2026
- Ateliers de sculpture sur pierre Rue de la Chocolaterie Donzère 19 septembre 2026
- Visite de l’escalier magistral et de la tour cubique Donzère 19 septembre 2026
- Visites exclusives de la Chocolaterie Morin Chocolaterie Morin Donzère 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’escalier et de la tour cubique de Donzère (26), Immeuble du 7 rue Basse Bourgade, Donzère 19 septembre 2026