Théâtre : Jofroi Moulin de Beauvert Donzère

Informations pratiques

Donzère

Théâtre : Jofroi

Moulin de Beauvert Allée des Genêts Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Le coup d’envoi sera donné à 18h30 avec « Jofroi », pièce de théâtre de Marcel Pagnol adaptée par la compagnie Mille et une Scènes d’après une nouvelle de Jean Giono.

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Moulin de Beauvert Allée des Genêts Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30 mairie@donzere.net

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English :

The event will kick off at 6:30 p.m. with « Jofroi, » a play by Marcel Pagnol adapted by the Mille et une Scènes theater company based on a short story by Jean Giono.

L’événement Théâtre : Jofroi Donzère a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence