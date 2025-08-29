Théâtre JOUER LE JEU Amiens

Théâtre JOUER LE JEU Amiens mercredi 1 avril 2026.

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 7.5

7.5

Tarif réduit adulte

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-02

2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03

DE JON FOSSE

Production anima motrix et Cie L’Oiseau-Mouche

Coproduction Comédie de Picardie

Jon Fosse, Prix Nobel de littérature 2023, écrit dans cette courte pièce des dialogues absolument délicieux pour des personnages qui gardent une part de mystère.

Peut-être est-ce la fin de la journée ? Une figure parentale bienveillante et son jeune enfant s’apprêtent à rentrer à la maison. L’enfant veut retarder le départ, s’amuser encore un peu. Sans doute avant tout, l’enfant souhaite garder encore l’attention de l’adulte rien que pour lui/elle ? Alors il/elle invente… le jeu !

Tarif Jeune Public

Durée 50 mn

tout public

à partir de 4 ans

AVRIL

mercredi 1er à 18h30

jeudi 2 à 10h et 14h15

vendredi 3 à 10h et 14h15

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

