Theâtre Journal de Bord Immobile Villa Carmélie Saint-Brieuc

Theâtre Journal de Bord Immobile

Villa Carmélie 55 Rue Pinot Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 15:00:00

fin : 2025-11-28 16:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29

Journal de bord immobile est une performance d’écriture pour tenter de nous dire collectivement et individuellement.

Simon Grangeat sera en résidence en octobre et novembre à Saint Brieuc pour écrire le projet avec des groupes d’enfants de jeunes.

Il s’agit donc de proposer à des groupes, à partir de huit ans, de plonger en écriture dans l’exploration des chemins qui ont menés jusqu’à eux, jusqu’à ici. Quels sont les territoires qui les habitent ? Quelles sont les langues qui résonnent autour d’eux ? Que savent-ils de leurs parents ? De leurs grand-parents ? Quelles mélodies ont bercé leur enfance ? Quelles histoires ? …

Les résidences d’immersion s’achèvent par une lecture-performance rendant compte de l’expérience et des textes écrits par pour avec les enfants, adolescents, présents dans l’assistance, mais également ceux, traces du dispositif, écrits par pour avec les enfants des groupes précédents, rencontrés sur d’autres territoires, porteurs d’autres histoires. Les ailleurs résonnent ainsi d’une résidence à l’autre, n’enfermant jamais aucun groupe dans une identité close et repliée sur elle-même.

Sur scène, Simon Grangeat sera accompagné du musicien multi-instrumentiste Damien Granges.

A partir de 9 ans. .

Villa Carmélie 55 Rue Pinot Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 60 28 88

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Theâtre Journal de Bord Immobile Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-11-05 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme