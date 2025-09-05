Théâtre « Journal de mer » Fontaine-le-Dun

Cour du Chêne Fontaine-le-Dun Seine-Maritime

Début : 2026-05-06 20:00:00

fin : 2026-05-06

2026-05-06

Théâtre « Journal de mer »

Une femme débarque devant les spectateur·ice·s. Elle porte une valise et un grand cahier.

Elle est aide-soignante dans une maison de rééducation pour personnes âgées.

Elle s’appelle Maryse. Elle est venue ici parce qu’elle est à la recherche d’Annie, l’une des résidentes de ces derniers mois. Annie a disparu depuis 24 heures. Ce que Maryse ne s’explique pas, c’est qu’Annie soit partie sans sa valise. Et pourquoi avoir pris tant de soin à la faire, cette valise, si c’était pour la laisser sur le lit ?

À partir de ces deux objets, Maryse se prend au jeu du portrait et Annie apparait peu à peu, à travers les lettres sur la mer qu’elle s’écrivait à elle-même, les objets qu’elle aimait tant, les anecdotes.

A 20h0, à la Maison des associations à Fontaine-le-Dun

Durée 1H

12 ans + .

Cour du Chêne Fontaine-le-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

