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AGENDA · Vichy

Théâtre Jovany dans le dernier saltimbanque Back Step Théâtre Vichy

jeudi 5 novembre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Back Step Théâtre
Adresse
18 boulevard des Graves
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
14 14 14

Vichy

Théâtre Jovany dans le dernier saltimbanque

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:30:00
fin : 2026-11-05

Date(s) :
2026-11-05

Une malle s’ouvre…
  .

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84  contact@vichydestinations.fr

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L’événement Théâtre Jovany dans le dernier saltimbanque Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations

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