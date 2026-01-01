Théâtre Joyeuse Noëlle Salle Germinal Désertines

Théâtre Joyeuse Noëlle

Salle Germinal 1 Rue Guy Môquet Désertines Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date :

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25



2026-01-25

Pièce pétillante écrite par Olivier Tourancheau et Viviane Tardivel .

Salle Germinal 1 Rue Guy Môquet Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 41 54 16

English :

A sparkling play written by Olivier Tourancheau and Viviane Tardivel .

L’événement Théâtre Joyeuse Noëlle Désertines a été mis à jour le 2026-01-22 par Montluçon Tourisme