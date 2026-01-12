Théâtre Jupe à Jules et Et surtout pour le pire

18 Grande Rue Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-22 2026-02-28 2026-03-01

Le Théâtre du Mille Clubs vous donne rendez-vous à Bonny-sur-Loire pour des soirées placées sous le signe du rire. 2 pièces courtes, entre saynète et comédie, offrent un moment convivial porté par des situations cocasses et des personnages hauts en couleur. Un spectacle accessible à tous.

Le Théâtre du Mille Clubs propose à Bonny-sur-Loire des soirées théâtre mêlant saynète et comédie, portée par une troupe locale dynamique. Le public découvre d’abord La jupe à Jules de Thierry François, une courte pièce pleine de finesse, puis Et surtout pour le pire , comédie en deux actes de Viviane Tardivel. L’intrigue plonge les spectateurs dans le bureau d’une juge, où quiproquos, tensions et situations rocambolesques s’enchaînent autour de couples venus prononcer leur divorce. Personnages hauts en couleur, rythme soutenu et humour de situation composent un spectacle accessible et convivial. Une belle occasion de soutenir le théâtre amateur et de partager un moment culturel chaleureux, en famille ou entre amis, dans la salle polyvalente de Bonny-sur-Loire. 8 .

18 Grande Rue Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 85 93 53 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Théâtre du Mille Clubs invites you to Bonny-sur-Loire for an evening of laughter. 2 short plays, a mix of sketch and comedy, offer a convivial moment, with funny situations and colorful characters. A show for everyone.

L’événement Théâtre Jupe à Jules et Et surtout pour le pire Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-12 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX