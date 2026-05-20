Théatre Jusqu’à ce que la mort nous sépare Bérulle
Théatre Jusqu’à ce que la mort nous sépare Bérulle samedi 27 juin 2026.
Bérulle
Théatre Jusqu’à ce que la mort nous sépare
1 bis rue du faubourg Bérulle Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Samedi 27 juin BERULLE Théatre Jusqu’à ce que la mort nous sépare . A 20h à l’espace abc.
Simon, qui n’est pas revenu à la maison depuis dix ans, retrouve sa mère à l’occasion du décès de sa grand-mère. Il retrouve aussi son amour de jeunesse qu’il avait essayé d’oublier… Une comédie déjantée, entre drame et vaudeville, interprétée par une troupe auboise, la Compagnie de l’Act.
Participation au chapeau.
Réservation conseillée abc.berulle@gmail.com .
1 bis rue du faubourg Bérulle 10160 Aube Grand Est abc.berulle@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théatre Jusqu’à ce que la mort nous sépare Bérulle a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
À voir aussi à Bérulle (Aube)
- Balade découverte des plantes sauvages Bérulle 6 juin 2026
- Concert Monsieur Hibou et ses chouettes musiciens Bérulle 6 juin 2026
- Cuisine des plantes sauvages Bérulle 16 juin 2026
- Balade découverte des plantes sauvages Bérulle 30 juin 2026