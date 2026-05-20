Bérulle

Théatre Jusqu’à ce que la mort nous sépare

1 bis rue du faubourg Bérulle Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 27 juin BERULLE Théatre Jusqu’à ce que la mort nous sépare . A 20h à l’espace abc.

Simon, qui n’est pas revenu à la maison depuis dix ans, retrouve sa mère à l’occasion du décès de sa grand-mère. Il retrouve aussi son amour de jeunesse qu’il avait essayé d’oublier… Une comédie déjantée, entre drame et vaudeville, interprétée par une troupe auboise, la Compagnie de l’Act.

Participation au chapeau.

Réservation conseillée abc.berulle@gmail.com .

1 bis rue du faubourg Bérulle 10160 Aube Grand Est abc.berulle@gmail.com

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English :

L’événement Théatre Jusqu’à ce que la mort nous sépare Bérulle a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance