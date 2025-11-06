Théâtre Jusqu’à ce que la mort nous sépare Centre-ville Hyères
Théâtre Jusqu’à ce que la mort nous sépare Centre-ville Hyères jeudi 6 novembre 2025.
Théâtre Jusqu’à ce que la mort nous sépare
Centre-ville 12 Cours de Strasbourg Hyères Var
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 20:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-06
Comédie légère et profonde à la fois, remplie de quiproquos insensés, elle met en avant la complexité des relations humaines, notamment celles entre un fils et sa mère.
.
Centre-ville 12 Cours de Strasbourg Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 35 48 77 compagnieecho@gmail.com
English :
A light-hearted yet profound comedy full of senseless misunderstandings, it highlights the complexity of human relationships, especially those between a son and his mother.
German :
Eine leichte und zugleich tiefgründige Komödie voller irrsinniger Missverständnisse, die die Komplexität menschlicher Beziehungen, insbesondere die zwischen einem Sohn und seiner Mutter, in den Vordergrund stellt.
Italiano :
Una commedia scanzonata ma profonda, piena di folli equivoci, che mette in luce la complessità dei rapporti umani, in particolare quelli tra un figlio e sua madre.
Espanol :
Una comedia desenfadada pero profunda, llena de disparatados malentendidos, que pone de relieve la complejidad de las relaciones humanas, en particular las que existen entre un hijo y su madre.
L’événement Théâtre Jusqu’à ce que la mort nous sépare Hyères a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Provence Méditerranée