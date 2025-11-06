Théâtre Jusqu’à ce que la mort nous sépare Centre-ville Hyères

Théâtre Jusqu’à ce que la mort nous sépare

Centre-ville 12 Cours de Strasbourg Hyères Var

Tarif : 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Date : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-06

Comédie légère et profonde à la fois, remplie de quiproquos insensés, elle met en avant la complexité des relations humaines, notamment celles entre un fils et sa mère.

Centre-ville 12 Cours de Strasbourg Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 94 35 48 77 compagnieecho@gmail.com

English :

A light-hearted yet profound comedy full of senseless misunderstandings, it highlights the complexity of human relationships, especially those between a son and his mother.

German :

Eine leichte und zugleich tiefgründige Komödie voller irrsinniger Missverständnisse, die die Komplexität menschlicher Beziehungen, insbesondere die zwischen einem Sohn und seiner Mutter, in den Vordergrund stellt.

Italiano :

Una commedia scanzonata ma profonda, piena di folli equivoci, che mette in luce la complessità dei rapporti umani, in particolare quelli tra un figlio e sua madre.

Espanol :

Una comedia desenfadada pero profunda, llena de disparatados malentendidos, que pone de relieve la complejidad de las relaciones humanas, en particular las que existen entre un hijo y su madre.

