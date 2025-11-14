Théâtre Juste Irena Espace Philippe Auguste Vernon

Théâtre Juste Irena

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Elle s’appelle Irena Sendler et son apparence de vieille pomme ridée rend insoupçonnables les actions héroïques qu’elle a accomplies durant la Seconde Guerre mondiale.

Pendant que 3 étudiantes du Kansas enquêtent sur le personnage qu’elle était, de sa chambre, Irena raconte les maux d’hier pour soigner ceux d’aujourd’hui, fait résonner les notions de courage et d’humanité, éclaire la grande Histoire et les petites.

Mais il n’y a pas de grandes ou de petites histoires dans la vie… il y a la Vie. .

