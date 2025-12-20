Théâtre Juste pour le pire, Le Bec-Hellouin

Théâtre Juste pour le pire

Salle des fêtes Place Mathilde Le Bec-Hellouin Eure

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Au profit du Téléthon.

Par la compagnie ZIG & LILI

Fleur est une femme, souriante et pleine de vie, issue d’une famille gauchiste et permissive en ce qui concerne l’éducation des enfants. Pierre-jean, quant à lui, est né dans une famille stricte où la rigueur et le nationalisme sont les maîtres mots du foyer. Son éducation a fait de lui une personne très à cheval sur les principes au contraire de fleur dont l’ouverture d’esprit frôle parfois l’indécence. Nul ne pouvait imaginer deux familles aussi différentes réunies pour la vie.

Du premier baiser aux derniers jours, en passant par les relations familiales et amicales, les disputes autour du berceau, ainsi que les retours du bureau, les spectateurs vont vivre le temps d’une heure plusieurs tranches d’une vie d’un couple ordinaire.

Cette pièce rappellera des souvenirs à certains et sèmera sûrement le doute chez d’autres… .

