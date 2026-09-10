Informations pratiques

Varaville

Théâtre : « Juste pour voir » de Viviane Tardivel

Salle des fêtes Le Home Varaville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 16:00:00

fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Qu’ont en commun le baron et la baronne De Malassis, du château de la Renardière, et Raoul et Raymonde Dechausson, ouvriers habitant dans un modeste H.L.M. ? Leurs 2 filles, nées le même jour dans la même maternité… et échangées à la naissance !

Qu’ont en commun le baron et la baronne De Malassis, du château de la Renardière, et Raoul et Raymonde Dechausson, ouvriers habitant dans un modeste H.L.M. ? Leurs 2 filles, nées le même jour dans la même maternité… et échangées à la naissance ! Panique dans les 2 familles quand le secret est révélé ! Entre liens du cœur et liens du sang, qui sortira vainqueur ?

Billetterie sur place. .

Salle des fêtes Le Home Varaville 14390 Calvados Normandie +33 6 65 30 26 03

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English : Théâtre : « Juste pour voir » de Viviane Tardivel

What do Baron and Baroness De Malassis, of the Château de la Renardière, and Raoul and Raymonde Dechausson, workers living in a modest council flat, have in common? Their two daughters, born on the same day in the same maternity ward… and swapped at birth!

L’événement Théâtre : « Juste pour voir » de Viviane Tardivel Varaville a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Normandie Pays d’Auge