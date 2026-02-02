Théâtre J’y crois pas Salle des fêtes Aunac-sur-Charente
Théâtre J’y crois pas Salle des fêtes Aunac-sur-Charente samedi 28 février 2026.
Théâtre J’y crois pas
Salle des fêtes Rue de la Cotelle Aunac-sur-Charente Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
.
Salle des fêtes Rue de la Cotelle Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 48 76 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre J’y crois pas Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de tourisme Destination Nord Charente