Théâtre Kaddish La Femme chauve en peignoir rouge Espace Boris Vian Montluçon mercredi 28 janvier 2026.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2026-01-28 19:00:00
fin : 2026-01-28
2026-01-28 2026-01-29
Une prière de réconciliation pour questionner les judéités et réparer les vivants.
Dés 15 ans.
Durée 3h30 (entracte inclus).
Le bar du théâtre vous ouvrira ses portes dès 18h.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com
English :
A prayer of reconciliation to question Jewishness and repair the living.
Ages 15 and up.
Duration: 3:30 (including intermission).
The theater bar opens at 6pm.
