Théâtre Kaka Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

Théâtre Kaka

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Sur la scène culturelle basque, on trouve un excrément humain. Il convient donc d’analyser la situation. Qui a déposé cet étron? Quand? Que représente t-il? Et maintenant, que faire de cet étron ? Qui en est responsable ? Qui doit résoudre le problème ? Qui doit nettoyer ? Le caca mène au caca et, si on y pense…Comment serait le monde si chacun assumait la responsabilité de son caca? Car le caca nous rend égaux en tant qu’individus, groupes et peuples, et Kaka est la fête de la mise en lumière de tout ce que nous cachons. .

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine iparraldea@korrika.eus

English : Théâtre Kaka

L’événement Théâtre Kaka Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2025-12-07 par Office de Tourisme Pays Basque