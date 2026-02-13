Théâtre | Karl Marx, le retour à la ferme théâtre Le Cluzeau, Malvieille Moulidars
Le Cluzeau, Malvieille Ferme-théâtre de Malvieille Moulidars Charente
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Début : 2026-03-29 17:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
2026-03-29
Texte de Howard Zinn, interprété par Pierre Simon-Chautemps.
Le Cluzeau, Malvieille Ferme-théâtre de Malvieille Moulidars 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 66 22 45 theatreenaction16@gmail.com
English :
Text by Howard Zinn, interpreted by Pierre Simon-Chautemps.
