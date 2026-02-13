Théâtre | Karl Marx, le retour à la ferme théâtre Le Cluzeau, Malvieille Moulidars

Théâtre | Karl Marx, le retour à la ferme théâtre

Le Cluzeau, Malvieille Ferme-théâtre de Malvieille Moulidars Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Texte de Howard Zinn, interprété par Pierre Simon-Chautemps.

.

Le Cluzeau, Malvieille Ferme-théâtre de Malvieille Moulidars 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 66 22 45 theatreenaction16@gmail.com

English :

Text by Howard Zinn, interpreted by Pierre Simon-Chautemps.

L’événement Théâtre | Karl Marx, le retour à la ferme théâtre Moulidars a été mis à jour le 2026-02-13 par Destination Cognac