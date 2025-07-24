Théâtre Kolizion Auditorium de la Louvière Épinal

Théâtre Kolizion Auditorium de la Louvière Épinal jeudi 15 janvier 2026.

Théâtre Kolizion

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Jeudi 2026-01-15 20:30:00

fin : 2026-01-15 22:10:00

2026-01-15

Ce monologue aux allures de parcours initiatique nous entraîne dans le récit intime d’un être, avec ses paradoxes, son aveuglement, jusqu’à sa rencontre avec lui-même ! Kolizion est un conte moderne Mehdi, le septième enfant d’une lignée de garçons, fait la fierté de sa famille par sa réussite exemplaire. Jusqu’à ce que…Tout public

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 00 25

English :

This monologue, which resembles a journey of initiation, takes us into the intimate story of an individual, with its paradoxes, its blindness, and its encounter with itself! Kolizion is a modern tale: Mehdi, the seventh child in a line of boys, makes his family proud with his exemplary success. Until?

German :

Dieser Monolog, der wie eine Initiationsreise aussieht, führt uns in die intime Erzählung eines Wesens mit seinen Paradoxien, seiner Blindheit, bis hin zur Begegnung mit sich selbst! Kolizion ist ein modernes Märchen: Mehdi, das siebte Kind einer Reihe von Jungen, ist der Stolz seiner Familie durch seinen beispielhaften Erfolg. Bis zu dem Zeitpunkt, als?

Italiano :

Questo monologo, che assomiglia a un viaggio iniziatico, ci porta nella storia intima di un essere umano, con tutti i suoi paradossi e le sue cecità, fino all’incontro con se stesso! Kolizion è una storia moderna: Mehdi, settimo figlio di una stirpe di maschi, rende orgogliosa la sua famiglia con il suo successo esemplare. Finché?

Espanol :

Este monólogo, que se asemeja a un viaje iniciático, nos adentra en la historia íntima de un ser humano, con todas sus paradojas y cegueras, ¡hasta su encuentro consigo mismo! Kolizion es un cuento moderno: Mehdi, séptimo hijo de una estirpe de varones, enorgullece a su familia con su éxito ejemplar. ¿Hasta cuándo?

