Théâtre Kosmos

51 rue Kléber Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-28 10:00:00

fin : 2026-01-28 10:50:00

Date(s) :

2026-01-28

Kosmos mêle mythe, science et imagination pour un voyage poétique aux origines du monde où histoires et légendes éclairent ce que la science ne peut expliquer.

Qui ne s’est jamais demandé ce qu’il y avait avant¿? Kosmos explore avec humour et poésie une cosmogonie grecque, mêlant mythe, science et imagination. Un voyage aux origines du monde où les histoires éclairent ce que la science ne peut totalement expliquer. .

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

English :

Kosmos blends myth, science and imagination on a poetic journey to the origins of the world, where stories and legends shed light on what science cannot explain.

German :

Kosmos vermischt Mythos, Wissenschaft und Fantasie zu einer poetischen Reise zu den Ursprüngen der Welt, wo Geschichten und Legenden das erhellen, was die Wissenschaft nicht erklären kann.

Italiano :

Kosmos fonde mito, scienza e immaginazione in un viaggio poetico alle origini del mondo, dove storie e leggende fanno luce su ciò che la scienza non può spiegare.

Espanol :

Kosmos mezcla mitos, ciencia e imaginación en un viaje poético a los orígenes del mundo, donde historias y leyendas arrojan luz sobre lo que la ciencia no puede explicar.

L’événement Théâtre Kosmos Thann a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay