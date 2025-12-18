Théâtre L’ Autre Monde ou les États et Empires de la Lune Triskell Pont-l’Abbé

Théâtre L’ Autre Monde ou les États et Empires de la Lune

J’ai voyagé. J’ai les yeux tout remplis de poudre d’astre . Persuadé que l’astre lunaire est un monde comparable au nôtre, le narrateur de ce récit entreprend de s’y rendre. Il parvient, presque par accident, sur la Lune, mais pour se voir aussitôt capturé par ses habitants. Les lunaires vont à quatre pattes, communiquent dans un langage musical et gestuel. La poésie est leur monnaie. L’infortuné terrien est traité quant à lui en bête de foire. Le spectacle proposé par Benjamin Lazar et La Rêveuse, est une visite guidée du chef-d’œuvre de Cyrano de Bergerac, L’ Autre Monde ou les États et Empires de la Lune, qui circula sous le manteau jusqu’à la mort de son auteur et qui ne parut dans sa version non expurgée qu’au XXe siècle.

Premier roman français de science-fiction, à la pointe des théories scientifiques de son temps on y trouve une étonnante démonstration de la rotation de la Terre autour du Soleil, des machines volantes de toutes sortes, des repas de fumées, des livres qu’on lit avec les oreilles …

Un spectacle baroque entièrement éclairé à la bougie !

Texte adapté du roman de Savinien de Cyrano de Bergerac

Adaptation, mise en scène Benjamin Lazar

Regard sur la mise en scène Louise Moaty

Conception musicale Florence Bolton et Benjamin Perrot (L’Ensemble La Rêveuse)

Chorégraphie Gudrun Skamletz

Scénographie et costumes Adeline Caron

Maquillages Mathilde Benmoussa

Avec Benjamin Lazar comédien et l’Ensemble La Rêveuse Florence Bolton dessus et basse de viole

Benjamin Perrot théorbe, guitare et luth baroques

