Théâtre L1901 Maison Pour Tous de Pagny-sur-Moselle Pagny-sur-Moselle samedi 6 septembre 2025.

Théâtre L1901

Maison Pour Tous de Pagny-sur-Moselle 1D rue Louis Roussel Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 18:00:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Dans le cadre de la journée portes ouvertes de la Maison Pour Tous de Pagny-sur-Moselle, profitez d’un spectacle présenté par la compagnie Les aveugles et l’Eléphant L1901

Ce spectacle traite avec humour et tendresse des aléas de la vie associative pour engager les discussions sur le bénévolat.

A partir de 15 ans

Places limitées sur réservation

Tout au long de la journée, la MPT vous propose de découvrir les lieux et activités à travers un jeu de piste et des ateliers découverteTout public

Maison Pour Tous de Pagny-sur-Moselle 1D rue Louis Roussel Pagny-sur-Moselle 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 75 64 mptpagny@orange.fr

English :

As part of the Maison Pour Tous de Pagny-sur-Moselle open day, enjoy a show presented by the company Les aveugles et l’Eléphant: « L1901 »

With humor and tenderness, this show deals with the ups and downs of associative life, and gets the audience talking about volunteering.

Ages 15 and up

Limited seating ? reservation required

Throughout the day, the MPT invites you to discover its premises and activities through a treasure hunt and discovery workshops

German :

Im Rahmen des Tages der offenen Tür des Maison Pour Tous in Pagny-sur-Moselle genießen Sie eine Aufführung, die von der Kompanie Les aveugles et l’Eléphant präsentiert wird: « L1901 »

Diese Aufführung behandelt mit Humor und Zärtlichkeit die Unwägbarkeiten des Vereinslebens, um Diskussionen über die Freiwilligenarbeit anzustoßen.

Ab 15 Jahren

Begrenzte Plätze ? auf Reservierung

Den ganzen Tag über bietet Ihnen die MPT die Möglichkeit, die Orte und Aktivitäten durch eine Schnitzeljagd und Entdeckungsworkshops zu erkunden

Italiano :

Nell’ambito della giornata delle porte aperte della Maison Pour Tous di Pagny-sur-Moselle, assistete allo spettacolo della compagnia Les aveugles et l’Eléphant: « L1901 »

Con umorismo e tenerezza, questo spettacolo affronta gli alti e bassi della vita comunitaria e fa parlare il pubblico di volontariato.

Dai 15 anni in su

Posti limitati, prenotazione obbligatoria

Durante tutta la giornata, il MPT vi invita a scoprire i locali e le attività attraverso una caccia al tesoro e laboratori di scoperta

Espanol :

En el marco de la jornada de puertas abiertas de la Maison Pour Tous de Pagny-sur-Moselle, disfrute de un espectáculo de la compañía Les aveugles et l’Eléphant: « L1901 »

Con humor y ternura, este espectáculo aborda los altibajos de la vida en comunidad y consigue que el público hable del voluntariado.

A partir de 15 años

Plazas limitadas ? reserva obligatoria

Durante todo el día, el MPT le invita a descubrir sus locales y actividades a través de una búsqueda del tesoro y talleres de descubrimiento

