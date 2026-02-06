Théâtre | La Bande à Michel Place du Groupe Loiseau Prigonrieux

Théâtre | La Bande à Michel

Place du Groupe Loiseau Espace socio culturel Prigonrieux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Venez découvrir les pièces de théâtre de la troupe, qui vous propose deux spectacles Secret de famille et Le con de service. .

Place du Groupe Loiseau Espace socio culturel Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre | La Bande à Michel Prigonrieux a été mis à jour le 2026-02-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides