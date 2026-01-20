Théâtre La bande à Momo La Richardais
Théâtre La bande à Momo La Richardais samedi 7 février 2026.
Théâtre La bande à Momo
Salle des fêtes La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Début : 2026-02-07 15:00:00
fin : 2026-02-08
2026-02-07 2026-02-08
Pièces de théâtre par La bande à Momo .
Résumé
-Le pâté de sanglier Dimitri raconte à sa femme qu’il a tué Vincent, son meilleur ami, lors d’une violente dispute. Pour se calmer, il veut rester seul en cuisine pour préparer un pâté de sanglier ….
-Mélanie a un amant L’arrivée inattendue de son mari chamboule les ébats de Sophie et de son amant. Comment se sortir de ce mauvais pas ?
D’autres rebondissements sont à prévoir.
-La femme idéale Vincent et sa maîtresse Mylène s’apprêtent à déguster le poulet au citron amoureusement préparé par la femme de celui-ci, et profiter de trois jours de son absence. C’est sans compter sur le retour inattendu de Christelle (la femme). Comment lui expliquer la présence de Mylène dans leur chambre à coucher ? A Vincent de trouver une solution ….
-Le notaire Madame Géraldine Tart se présente chez le notaire de son défunt mari, pour la lecture du testament laissé par celui-ci. Surprise, surprise !! une autre veuve, est déjà présente pour l’ouverture du même testament…
-Le couple parfait Mario vient juste de se lever et s’apprête à prendre tranquillement son petit déjeuner, sa femme assise sur le canapé l’accueille avec la bonne intention de briser sa tranquillité et de lui gâcher la journée. Va-t-elle y parvenir ?
Si vous souhaitez réserver, contacter Daniel (Momo) au numéro ci-dessous
06 60 80 63 77. .
Salle des fêtes La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne
