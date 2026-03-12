Théâtre : la Bande à Momo L’Acousti’k Miniac-Morvan 11 et 12 avril 8 €, gratuit -12 ans

Du rire, un bon moment en perspective

**La Bande à Momo**, troupe de théâtre du Minihic-sur-Rance, revient à l’Acousti’k pour vous proposer ses nouvelles pièces. Attention, le rire est au rendez-vous !

Samedi 11 avril – 20h30

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### LE PATE DE SANGLIER (1h00)

Dimitri raconte à sa femme qu’il a tué Vincent, son meilleur ami, lors d’une violente dispute. Pour se calmer, il veut rester seul en cuisine pour préparer un pâté de sanglier…

**Entracte**

### MELANIE A UN AMANT (0h20)

L’arrivée ina endue de son mari chamboule les ébats de Sophie et de son amant. Comment se sor r de ce mauvais pas ? D’autres rebondissements sont à prévoir.

**Entracte**

### LE NOTAIRE (0h20)

Madame Géraldine Tart (nom de jeune fille) se présente chez le notaire de son défunt mari, pour la lecture du testament laissé par celui-ci. Surprise, surprise !! une autre veuve, est déjà présente pour l’ouverture du même testament. Ce n’est que le début, les deux veuves vont découvrir bien d’autres surprises…

Dimanche 12 Avril – 15h00

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### UN COUPLE PARFAIT (0h20)

Mario vient juste de se lever et s’apprête à prendre tranquillement son pe t déjeuner, sa femme assise sur le canapé l’accueille avec la bonne inten on de briser sa tranquillité et de lui gâcher la journée. Va-t-elle y parvenir ?

**Entracte**

### LE PATE DE SANGLIER (1h00)

Dimitri raconte à sa femme qu’il a tué Vincent, son meilleur ami, lors d’une violente dispute. Pour se calmer, il veut rester seul en cuisine pour préparer un pâté de sanglier…

**Entracte**

### LE NOTAIRE (0h20)

Madame Géraldine Tart (nom de jeune fille) se présente chez le notaire de son défunt mari, pour la lecture du testament laissé par celui-ci. Surprise, surprise !! une autre veuve, est déjà présente pour l’ouverture du même testament. Ce n’est que le début, les deux veuves vont découvrir bien d’autres surprises…

Infos pratiques

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**Samedi 11 avril** à 20h30 : Le pâté de sanglier, Mélanie à un amant, Le notaire.

**Dimanche 12 avril** à 15h00 : Le couple parfait, Le pâté de sanglier, Le notaire.

A l’Acousti’k, 2 rue des Ajoncs d’Or, 35540 MINIAC-MORVAN

Entrée : 8 €, gratuit -12 ans.

Organisation : Comité des Fêtes du Mnihic-sur-Rance, section théâtre.

Renseignements et réservations : 06 60 80 63 77

[https://www.comite-fetes-minihic.com/](https://www.comite-fetes-minihic.com/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T17:00:00.000+02:00

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https://www.miniac-morvan.fr/ 06 60 80 63 77

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77



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