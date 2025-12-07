Théâtre La bande à Momo Le Minihic-sur-Rance

Théâtre La bande à Momo

Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-07 15:00:00

Dans le cadre du Téléthon, la bande à Momo joue au profit de l’AFM

Au programme

– La femme idéale

– Le notaire

– Le couple parfait

Sur réservation. .

Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 60 80 63 77

