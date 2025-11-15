Théâtre La bande à Momo Centre Culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

Théâtre La bande à Momo

Centre Culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Caps Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Théâtre par La bande à Momo

– »Le pâté de sanglier »

– »Mélanie a un amant »

Mise en scène Daniel Gautier (Momo) .

