Théâtre La Baraque Galilei – La Chapelle Oloron-Sainte-Marie, 17 mai 2025 17:00, Oloron-Sainte-Marie.

Pyrénées-Atlantiques

Théâtre La Baraque Galilei La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 17:00:00

fin : 2025-05-18 19:00:00

Date(s) :

2025-05-17

2025-05-18

Juin 1637. Le célèbre Galilée, récemment déchu, est en pleine rédaction de son dernier ouvrage, aidé par son disciple Dino et le moine copiste Marco. Cette ambiance studieuse est dérangée par l’irruption d’Orazio, prêtre zélé qui veut faire condamner le savant pour hérésie. Il a pour cela amené un atout de choix la tentatrice Angelica, qui a bien l’intention de tirer son épingle du jeu. La fille de Galilée, Livia, essaie alors de contrecarrer ses plans, tout en luttant avec ses sentiments pour Dino. Ajoutez à cela un spectre revêche en la personne de la mère de Galilée, et vous obtenez un potentiel explosif pour une comédie en huis-clos. Cette pièce, savant mélange de drame intime et de comédie de mœurs, sur fond de lutte entre la quête de la vérité scientifique et les contraintes religieuses, a été écrite sur mesure par la troupe du Théâtre. Sur réservation. .

La Chapelle 14 Rue Adoue

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 82 56 93 resa.la.baraque@gmail.com

